رئيس مجلس النوّاب يستقبل وفداً من مدينة مصراتة

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الخميس، عضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط وعلي بوستة، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية محمد بوزقية، وعدد من ممثلي البنيان المرصوص وعدد من مشايخ وأعيان مدينة مصراتة.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في البلاد لا سيما تطورات الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعدم إقصاء أي طرف من الانتخابات.

كما بحث اللقاء ملف المصالحة الوطنية والتأكيد على نبذ الفرقة والعمل على وحدة الصف الليبي، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق.