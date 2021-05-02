رئيس مجلس النوّاب يستلم الميزانية المُعدلة من الحكومة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، وفداً من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وهم وزير الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير التخطيط فاخر بوفرنه، ووزير الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي.

وبحث عقيلة صالح خلال اللقاء مع الوزراء الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تناول اللقاء مشكلة الكهرباء التي يعانيها المواطن خلال هذه الأيام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وسُبل التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء.

وتسلم رئيس مجلس النواب من الوفد الوزاري الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م المُعدلة من قبل الحكومة بعد تعديلها وفقاً لملاحظات مجلس النواب.