رئيس مجلس النوّاب يستلم تقريراً أولياً عن متابعة سير انتخابات المجالس البلدية

تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تقريراً أولياً عن انتخابات المجالس البلدية، التي أُجريت يوم السبت.

وبحسب وكالة “وال”، “تضمن التقرير استعراضاً شاملاً للإجراءات المتخذة لضمان حسن سير الانتخابات، ملخصاً لسير العملية الانتخابية، وأبرز التحديات والملاحظات التي تم رصدها”.

وأكد التقرير “على الدور الفاعل لمجلس النواب في الإشراف والمتابعة، بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز من نزاهة العملية الديمقراطية”.

ووفق الوكالة، “يأتي هذا التقرير في إطار الجهود المبذولة من قبل المجلس، لتعزيز الشفافية، والوقوف على النِّقَاط التي تتطلب التقييم، بهدف تحسين الأداء الانتخابي مستقبلاً”.