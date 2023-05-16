رئيس مجلس النوّاب يطلع على تجهيزات مفوضية الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، في مدينة القبة بالجبل الأخضر، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.

واطلع رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي عُقِد بمدينة القبة بالجبل الأخضر، على سير عمل المفوضية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتطرق اللقاء إلى تحضيرات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية، فور استلامها القوانين من اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية عقدت اجتماعا مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وأخذت ملاحظته الفنية.

وأوضح بليحق في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ ملاحظات مفوضية الانتخابات سيتم أخذها في الاعتبار عند إعداد القوانين الانتخابية للانتخابات البرلمانية والرئاسية

وأضاف بليحق أنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ستتواصل مع كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، وفقا لتعبيره.

من جانبه، ذكر عضو لجة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري لـ«عين ليبيا» أنّهم يسعون لتوسيع المشاورات مع جهات غير مفوضية الانتخابات حسبما تقدره الحاجة لإنجاح الانتخابات.