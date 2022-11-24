رئيس مجلس النوّاب يلتقي السفير القطري

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الخميس، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات.

وأكد السفير القطري على دعم دولة قطر لليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة التراب الليبي، ودعمها للمسار السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على قاعدة دستورية توافقية بين الليبيين.