رئيس مجلس النوّاب يلتقي المستشارة الأممية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث بحث الجانبان خلاله المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما تناول اللقاء أيضاً، ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة الليبية، بالإضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأسبوع الماضي دعماً لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية.