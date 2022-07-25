رئيس مجلس النوّاب يُؤكد دعمه للحكومة الليبية

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الاثنين، في مدينة القبة، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب علي القطراني.

وبحث عقيلة صالح مع القطراني، عدداً من الملفات الخدمية، على رأسها قانون الميزانية، بالاضافة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وأكد رئيس المجلس دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

من جانبه، شدّد علي القطراني على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل .