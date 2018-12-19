رئيس مجلس الوزراء الكويتي يُشيد بعلاقات بلاده مع قطر

حيث قال صباح الخالد في تصريح على هامش حفل استقبال أقامته السفارة القطرية في الكويت بمناسبة العيد الوطني لقطر:

“العلاقة الكويتية القطرية قوية ومتينة يرعاها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخاه سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويدعمها الشعبان الشقيقان”.

كما لفت المسؤول الكويتي الرفيع إلى أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في قطر والطفرات الكبيرة في البنى التحتية محل أعجاب الجميع، وصولاً إلى عام 2022 ليفرح الجميع بإقامة أكبر حدث في المنطقة وهو استضافة قطر لمونديال كأس العالم.

من جهة أخرى هنأ نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله بهذه بالمناسبة على الإنجازات الكبيرة التي تحققت لهم معرباً عن التطلع إلى مزيد من هذه الإنجازات، وإلى علاقات وتنسيق أوثق مع قطر.