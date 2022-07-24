رئيس مجلس شركة الكهرباء يستلم مهامه

استلم محمد عمر حسن المشاي، من اللجنة المُكلفة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية مهامه رئيسا لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وتم صباح اليوم الأحد، إجراء مراسم التسليم والاستلام بين اللجنة المكلفة من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحمد عمر حسن بتوليه مهام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وجرت مراسم الاستلام داخل مقر الشركة بمنطقة بوابة الجبس في العاصمة طرابلس، مع سريان العمل بشكل دوري داخل الإدارة، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة.

وعقب مراسم الاستلام، عقد الاجتماع الاول لرئيس مجلس الإدارة رفقة أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور مدير عام الشركة العامة للكهرباء محمد بن إسماعيل.

يُشار إلى أن الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، أعادت في وقت سابق، تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء، وكلفت محمد المشاي رئيساً للمجلس خلفا لوئام العبدلي.