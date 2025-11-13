وزارة المواصلات تتابع تنفيذ المشاريع في بلدية «بني وليد»

قام رئيس مصلحة الطرق والجسور المهندس الحسين إبراهيم سويدان، رفقة مدير فرع المصلحة مصراتة المهندس عبد الناصر إرفيدة، بزيارة ميدانية إلى مشروع إنشاء وتنفيذ الميزان الثابت ببوابة وادي الدينار في بلدية بني وليد، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي التقابلي الذي عقده وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025م بمدينة بني وليد، بمشاركة عمداء بلديات المردوم وتنيناي.

وكان في استقبال الوفد الشركة المنفذة للمشروع ومكتب مصلحة الطرق والجسور بني وليد، الجهة المشرفة على التنفيذ.

وخلال الزيارة، شدّد رئيس المصلحة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال المشروع، مؤكدًا على أهمية المشروع في الحفاظ على شبكة الطرق العامة وتنظيم حركة النقل على الطرق السريعة، ضمن خطة “عودة الحياة” التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية بإشراف وزارة المواصلات.