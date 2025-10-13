رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدعو الأطراف في مدغشقر للحوار والحلول السلمية

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه البالغ إزاء التدهور السياسي والأمني في مدغشقر، بعد تصاعد التوترات التي تشهدها البلاد منذ أواخر سبتمبر، والتي شملت احتجاجات شعبية، تحركات داخل الجيش، ومحاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة بالقوة.

وفي بيان، قال رئيس المفوضية: “نتابع بقلق بالغ التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في مدغشقر، والتي اتسمت بتحركات داخل الجيش ومظاهرات واسعة في العاصمة أنتاناناريفو”.

وأكد محمود علي يوسف ترحيبه بالتزام الحكومة بالحوار، ودعا جميع الأطراف – من مدنيين وعسكريين – إلى: التحلي بالهدوء وضبط النفس، إعطاء الأولوية للحلول السلمية والتوافقية، احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

كما شدد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار، مع الالتزام بالدستور والهياكل المؤسسية الراسخة، مجددًا تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب وحكومة مدغشقر، وأعرب عن استعداد المنظمة لدعم أي جهود وطنية وإقليمية تضمن العودة إلى الاستقرار والنظام الدستوري.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة عسكرية تولي مسؤولية التنسيق بين أفرع الجيش، وتعيين اللواء ديموستان بيكولاس رئيسًا جديدًا للأركان، وهو ما وصفته الرئاسة بأنه محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة، وأعلنت وحدة “كابسات” العسكرية انضمامها إلى الاحتجاجات، ودعت الشرطة والدرك إلى عصيان الأوامر والانضمام إلى الشعب.