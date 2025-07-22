رئيس مفوضية الانتخابات يبحث مع السفير الإسباني دعم الاستحقاقات البلدية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا، خافيير سوريا كينتانا، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء آخر تطورات العملية الانتخابية في ليبيا، وخطط المفوضية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية للعام 2025، حيث قدّم السايح عرضاً حول جهود الإعداد الفني واللوجستي، والتزام المفوضية بتنفيذ الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

من جهته، ثمّن السفير الإسباني مستوى التحضيرات التي تقوم بها المفوضية، مؤكداً دعم بلاده الكامل للمسار الديمقراطي في ليبيا، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لإنجاح الاستحقاقات القادمة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التعاون المستمر بين المفوضية وشركائها الدوليين، بهدف دعم العملية الانتخابية وتعزيز المسار السياسي القائم على التعددية والشرعية الشعبية.