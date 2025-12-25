فلسطين وموريتانيا تعزّيان «المنفي» بوفاة رئيس الأركان العامة ومرافقيه

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، برقية تعزية ومواساة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، على خلفية وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه، إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم.

وأعرب رئيس موريتانيا في برقيته عن حزنه العميق وتأثره البالغ بالحادث، مشيرًا إلى أن الخبر خلّف أثرًا كبيرًا في النفوس، لما يمثّله الفقيد من مكانة عسكرية ووطنية بارزة.

ووجّه رئيس موريتانيا تعازيه إلى رئيس المجلس الرئاسي، وإلى الحكومة والشعب الليبيين، إضافة إلى أسر الضحايا، معربًا عن تضامنه الكامل معهم في هذا المصاب.

وأكد في ختام البرقية دعاءه بأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، مختتمًا برسالة تعزية دينية تعبّر عن عمق المشاركة في الحزن.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، برقية تعزية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عبّر فيها عن تضامن القيادة الفلسطينية مع ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد علي الحداد وأربعة من مرافقيه، جراء حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلّهم عقب إقلاعها من مطار أنقرة.

وأعرب رئيس دولة فلسطين، في برقية التعزية، عن حزنه العميق لنبأ الحادث، مؤكدًا أن الفاجعة خلّفت أثرًا بالغًا لما تحمله من خسارة إنسانية ووطنية كبيرة.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تشارك ليبيا هذا المصاب، موجّهًا تعازيه إلى رئيس المجلس الرئاسي، وإلى الشعب الليبي، وإلى الحكومة، وإلى المؤسسة العسكرية، إضافة إلى عائلات الضحايا.

وأكد في ختام البرقية دعاءه بأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ ليبيا وشعبها من كل مكروه، مختتمًا برسالة تعزية تعبّر عن عمق المشاركة في الحزن.