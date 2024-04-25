رئيس موريتانيا يعلن ترشحه لولاية ثانية

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ترشحه لولاية ثانية للانتخابات الرئاسية.

وبحسب وكالة أنباء “العالم العربي”، “وجه “ولد الشيخ الغزواني”، رسالة موقّعة باسمه وجهها للموريتانيين، أعلن فيها قرار خوض الانتخابات لنيل ثقة الشعب لولاية جديدة”.

وأشار إلى إنه عمل “منذ اليوم الأول لتولي الرئاسة بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي”.

وتعهد ولد الشيخ الغزواني، “بمواصلة العمل خلال ولايته الثانية على دمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية”.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الموريتانية ستجري في 29 يونيو المقبل، واعتلى “ولد الشيخ الغزواني” السلطة في بلاده عقب انتخابات 2019.