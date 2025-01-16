رئيس «ميتا» يتنبأ بموعد توقف العالم عن استخدام «الهواتف الذكية»

على مدى عقود، كانت الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تطورت من أدوات اتصال إلى أجهزة شاملة تعتمد عليها كل تفاصيل حياتنا، فهل سيأتي يوم وتختفي من حياتنا؟

وفي هذا السياق، كشف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، عن “مرحلة جديدة في عالم التكنولوجيا، حيث رأى أن الهواتف الذكية قد تختفي خلال العقد المقبل لتحل محلها “النظارات الذكية”.

لكن مع تقدم التكنولوجيا وتغير توقعات المستخدمين، قد تصبح هذه الأجهزة “تقليدية” مقارنة بخيارات أكثر حداثة مثل النظارات الذكية، التي تعد بأداء المهام بشكل سلس وأنيق،

وبحسب تقرير نشره موقع “انديان ديفينس ريفيو indiandefencereview”، قال زوكربيرج: “النظارات الذكية” ليست مجرد أداة عصرية، بل هي “المنصة الرئيسية التالية، وهذه الأجهزة ستدمج الواقع المعزز بحياتنا اليومية، مما يوفر تجربة أكثر طبيعية واجتماعية، حيث يمكنها عرض معلومات فورية، والإجابة عن استفساراتنا، بل وحتى مساعدتنا في التنقل بسهولة”.

وتوقع زوكربيرج، أنه “بحلول عام 2030، ستكون الهواتف الذكية أقل استخدامًا، بينما تصبح “النظارات الذكية” الخيار الأول للمستخدمين بفضل ميزاتها العملية والمتطورة”.

يذكر أن “شركات كبرى مثل “ميتا” و”أبل”، تستثمر مليارات الدولارات في هذا المجال، مما يعزز احتمالية استبدال الهواتف الذكية قريبا”.