رئيس نقابة عمال النفط في ليبيا: توقعات بارتفاع سعر النفط وتحسن كبير في الإيرادات

صرّح رئيس النقابة العامة لعمال النفط في ليبيا، سالم الرميح، أنه في حال استمرار التوترات والصراع في منطقة الشرق الأوسط، فإن سعر خام برنت قد يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة.

وأشار الرميح إلى أن هذا الارتفاع المحتمل في الأسعار سينعكس إيجابًا على الإيرادات النفطية في ليبيا، مما سيساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد.

كما توقع أن تتجاوز العائدات النفطية الليبية 20 مليار دولار خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، في حال استقرار سعر البرميل فوق مستوى 100 دولار.