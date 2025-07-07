رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث أزمة الخطوط الجوية الليبية وخطط إنقاذ عاجلة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعاً موسعاً مع المدير العام المكلف لشركة الخطوط الجوية الليبية وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مديري الإدارات المعنية، لمناقشة أوضاع الشركة المالية والإدارية والتحديات التشغيلية التي تواجهها.

وجاء الاجتماع لمراجعة الملاحظات والمخالفات التي سجلتها الهيئة، والوقوف على أسباب تعثر الشركة وفشل محاولات الإنقاذ السابقة، مع بحث حلول عاجلة وخطط إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تجاوز الأزمة الحالية التي تنبع من السياسات الخاطئة لمجالس الإدارة المتعاقبة.

وشدد قادربوه على ضرورة تحسين الأداء وتعزيز استقرار الشركة، مع مناقشة خططها التشغيلية المستقبلية والإجراءات الداعمة لاستمرار تقديم خدماتها بشكل فعّال.

ووجه رئيس الهيئة وزارة الخدمة المدنية بمعالجة فائض الموظفين عبر توفير فرص عمل لهم في جهات عامة أخرى، بما يتناسب مع مؤهلاتهم، مع إبقاء عدد العاملين متوافقاً مع إيرادات الشركة، وفرض سياسة تقشفية لترشيد الإنفاق ووقف المزايا الممنوحة للموظفين حتى تعود الشركة لمكانتها المالية والقانونية.

كما طالب بمنح الشركة قروضاً مصرفية مضمونة بأصولها، واسترجاع طائراتها المتوقفة في دول متعددة لإخضاعها للصيانة، بالإضافة إلى إلزام الجهات المدينة بسداد التزاماتها المالية.

وأكد عبد الله قادربوه على أهمية قطاع النقل الجوي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة السفر، مشدداً على متابعة الهيئة لنتائج الاجتماع وإعداد تقارير شاملة لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة.