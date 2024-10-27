رئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمع مع مجموعة من سفراء الدول

استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، بديوان الهيئة في طرابلس، مجموعة من سفراء الدول وممثلي البعثات الدولية لمناقشة التقرير السنوي للهيئة رقم (53) للعام 2023م.

وتناول الاجتماع “طبيعة التقرير وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة من الشركاء الدوليين”.

وفي كلمته، شدّد قادربوه، على “أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مؤكدًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تحقق طموحات الشعب الليبي في إدارة رشيدة للموارد العامة”.

وأوضح أن “الهيئة ترحب بالخبرات الدولية التي تسهم في تعزيز قدرة ليبيا على إجراء إصلاحات فعّالة ومستدامة”.

من جانبهم، عبّر السفراء “عن التزام دولهم بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك بين الشركاء الدوليين وهيئة الرقابة الإدارية لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للشعب الليبي”.

هذا وحضر اللقاء سفراء المملكة المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية فرنسا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية تركيا، وجمهورية الجزائر، كما شارك القائمون بأعمال سفارتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بجانب بعثتي الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك، فإن هذا الاجتماع يعد “خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات فعالة بين الهيئة والمجتمع الدولي، ويعكس رغبة مشتركة في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، مما يمكّن ليبيا من تحقيق الإصلاحات المنشودة في إطار من التعاون والتكامل مع الأطراف الدولية”.