رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي السفير الفرنسي لبحث التعاون في المجال الرقابي

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، مصطفى مهراج، في العاصمة طرابلس، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات المرتبطة بالرقابة والتحقيق وتبادل الخبرات المؤسسية.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المهمة، على رأسها الوضع الاقتصادي العام في ليبيا، وسبل دعم الشفافية وتعزيز مبادئ الحوكمة والإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى جهود مكافحة الفساد المالي والإداري.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية تطوير آفاق التعاون المشترك من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في العمل الرقابي، بالتنسيق مع الجهات النظيرة في فرنسا، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية.

كما ناقش الجانبان تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الحوكمة الرشيدة وتطوير الموارد البشرية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية في الشفافية والمساءلة القانونية.

يأتي هذا اللقاء في إطار مساعي الهيئة إلى توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، بما يخدم أهداف الإصلاح المؤسسي وترسيخ مبادئ النزاهة في الإدارة العامة.