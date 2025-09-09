تعزيز التعاون مع الصين بمكافحة الفساد.. رئيس «هيئة الرقابة» يؤكد الدعم الثابت للقضية الفلسطينية

استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد الله قادربوه، في مقر الهيئة بطرابلس، سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، في لقاء يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وجاء هذا اللقاء لتأكيد الموقف الثابت لليبيا في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة.

كما تم خلاله استعراض مكاتبات السفير بشأن الشكاوى والعراقيل التي تواجه الجالية الفلسطينية في ليبيا في مجالات عدة منها الصحة والتعليم.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة البت السريع في شكاوى الجالية الفلسطينية، معاملة إياهم كمواطنين ليبيين، تنفيذاً لأحكام التشريعات الليبية التي تمنح مزايا للجالية الفلسطينية، وتضامناً مع كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر.

وأكد قادربوه أن صوت ليبيا سيظل نصيراً دائماً للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، إيماناً بعدالة قضيتها.

من جهته، عبر السفير الفلسطيني عن تقديره الكبير للمواقف الداعمة التي تقدمها ليبيا، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون والأخوة بين الشعبين، ومثمناً الجهود المبذولة من هيئة الرقابة الإدارية لخدمة مصالح الجالية الفلسطينية.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التضامن العربي ودعم الشعب الفلسطيني، وتأكيد الوحدة الليبية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومساندتهم في قضيتهم العادلة.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي القائم بأعمال سفارة الصين في ليبيا لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد

استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، السيد عبد الله قادربوه، صباح اليوم بمقر الهيئة القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، السيد ليو جيان، في لقاء بحث خلاله تعزيز التعاون في مجالات العمل الرقابي والإداري وآليات مكافحة الفساد المالي.

قدم السيد ليو جيان خلال الاجتماع مبادرة “الحوكمة العالمية” التي طرحها الرئيس الصيني، والتي تقوم على خمسة مرتكزات رئيسية تشمل احترام سيادة الدول، الالتزام بالقانون الدولي، ودعم مصلحة الشعوب، بهدف بناء منظومة حوكمة أكثر عدلاً وإنصافاً تخدم مصالح الدول، لا سيما النامية.

من جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مبادئ المبادرة تتقاطع مع رسالة الهيئة في تعزيز الشفافية والمساءلة وصون المال العام، معرباً عن رغبة الهيئة في بلورة شراكات مؤسسية فعالة تفتح آفاق تعاون دولي يدعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وشدد على حرص الهيئة على تطوير التعاون مع الصين، مثمناً دورها في دعم جهود التنمية والإعمار في ليبيا، بينما جدد القائم بأعمال السفارة الصينية التزام بلاده بتقديم الخبرات اللازمة لخدمة المصلحة العامة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز تعاونها الدولي والانفتاح على الخبرات الأجنبية للارتقاء بمنظومة العمل الإداري ومكافحة الفساد في ليبيا.