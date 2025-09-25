رئيس هيئة الرقابة يبحث مع تكالة «تعزيز الشفافية وصون المال العام»

استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اليوم الخميس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بمقر الهيئة في طرابلس، حيث جرى بحث مستجدات العمل الرقابي وآليات تعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.

وخلال اللقاء، اطّلع تكالة على ملخص التقرير السنوي للهيئة رقم (53) لسنة 2023، إضافة إلى المستجدات الخاصة بالتقرير السنوي (54) الذي يتضمن ملاحظات ومخالفات رصدتها الهيئة وإجراءاتها بشأنها، وذلك عبر مؤشرات بيانية عكست واقع الأداء العام للجهات الخاضعة للرقابة، وما يواجهها من أوجه قصور في تطبيق معايير الشفافية والإفصاح.

كما استمع رئيس المجلس إلى إحاطة رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية للدولة حول آخر إنجازات اللجنة، مؤكداً أهمية هذه الحسابات باعتبارها أداة رئيسية لمراقبة المال العام وتحديد المركز المالي للدولة.

من جانبه، شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أهمية التعاون بين المؤسسات الاستشارية والرقابية لتعزيز فاعلية العمل الرقابي وحماية المال العام، فيما أشاد تكالة، بجهود الهيئة في متابعة أداء قطاعات الدولة عبر تقاريرها السنوية التي تحظى بمتابعة واسعة من الجهات المختصة والأكاديميين.

وعقب اللقاء، قام قادربوه وتكالة بزيارة إلى الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، حيث اطلعا على أوضاعها وأنشطتها الأكاديمية والبحثية.

وأكدت الهيئة أن اللقاء يأتي في إطار حرصها على ترسيخ مبدأ الشفافية، وتعزيز التعاون المؤسسي دعماً للحوكمة الرشيدة وصون المال العام.