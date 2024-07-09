رئيس هيئة الرقابة يتابع مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس

قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه بزيارة ميدانية إلى المقر الإداري لمشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس.

واستمع رئيس الهيئة، خلال اللقاء، إلى نبذة مختصرة عن إجراءات تنفيذ المشروع والمراحل التي وصل إليها، وناقش المسؤولين في الملاحظات التي أبدتها الهيئة على المشروع من خلال أعمال المتابعة.

كما قدم العديد من التساؤلات حيال مراحل تنفيذ المشروع والجدول الزمني للتنفيذ، باعتبار المشروع يعد من المشاريع الهامة الحيوية داخل العاصمة التي أولتها حكومة الوحدة الوطنية الاهتمام الكبير.

وأصدر رئيس الهيئة تعليماته للإدارات المختصة لمتابعة تنفيذ المشروع بضرورة حلحلة كافة العراقيل وإيجاد المعالجات اللازمة للمشاكل التي قد تعيق تنفيذه باعتباره يشكل شريانا حيويا من شأنه التخفيف من حدة الازدحام في الطرقات، وربط شرق العاصمة بغربها.

رئيس الهيئة يتابع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس الأثنين 2024/7/8 م قام السيد"عبدالله محمد قادربوه" رئيس هيئة… تم النشر بواسطة ‏هيئة الرقابة الادارية – دولة ليبيا‏ في الاثنين، ٨ يوليو ٢٠٢٤