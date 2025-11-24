رئيس «هيئة الرقابة» يترأس اجتماعاً لمتابعة مشاريع زليتن

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة في طرابلس، لمتابعة مشاريع البنية التحتية والخدمات في مدينة زليتن، وذلك في أعقاب زيارة رئاسة الهيئة للمدينة وإعادة افتتاح فرع الهيئة فيها، وزيارة المجلس البلدي وعدد من المرافق الصحية والتعليمية.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، وأمين عام مجلس الوزراء، ومديرو الإدارات المختصة بالهيئة، إلى جانب المكلف بتسهيل مهام وزارة الصحة، وأعضاء المجلس البلدي بزليتن، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومديري أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمواصلات، ورئيس مصلحة الطرق والجسور.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ملفات عدة، شملت معالجة أزمة ارتفاع منسوب المياه بالمدينة، ومراجعة حلول التعويضات، واستعراض آخر مستجدات تنفيذ مركب الجامعة الأسمرية، والمرافق الأساسية في منطقة سوق الثلاثاء، وما تم إنجازه من المخطط العام للمدينة ومشروعات المرافق الأساسية.

كما تناول الاجتماع العراقيل التي تواجه مشروع إنشاء المركز المتخصص للكلى والمسالك البولية، واستكمال مبنى العمليات ومبنى (H2) بمركز زليتن الطبي، بالإضافة إلى توقف مشاريع صيانة وتطوير المباني الإدارية لزاوية الشيخ عبد السلام الأسمر.

وأكد رئيس الهيئة أن متابعة ملفات المدينة تمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى وضع جداول زمنية دقيقة لاستكمال المشاريع، وتشكيل فرق رقابية وفنية لمتابعة سير التنفيذ على أرض الواقع، وتقديم تقارير دورية لرصد أي توقف أو قصور، إلى جانب التنسيق المباشر مع الجهات التنفيذية لإزالة العراقيل، ومراجعة العقود، والتأكد من التزام المتعهدين بالمواعيد والمعايير، واقتراح حلول تعويضية عاجلة للمتضررين من ارتفاع منسوب المياه.

وأشار أمين عام مجلس رئاسة الوزراء إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات التنفيذية والمجالس التشريعية لضمان استكمال المشاريع بكفاءة، مؤكدًا دعم رئاسة الوزراء لكافة الخطوات الرقابية والفنية لتسريع وتيرة الإنجاز بما يعود بالنفع على المواطنين.

وشدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة التنسيق المباشر بين الجهات التنفيذية والرقابية لاستئناف الأعمال في المشاريع المتوقفة سريعًا، فيما أكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة على أهمية الرقابة الميدانية والمتابعة المستمرة لضمان جودة التنفيذ والتغلب على العراقيل.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الهيئة لتفعيل دورها الرقابي والإشرافي لضمان استكمال مشاريع البنية التحتية والخدمات في المدينة بما يعزز مصالح المواطنين ويدعم استقرار المدينة.