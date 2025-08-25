رئيس «هيئة الرقابة» يترأس اجتماعاً لمراجعة العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، ظهر اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025م، اجتماعاً موسعاً مع مديري إدارات الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات، للوقوف على سير العمل والإجراءات الرقابية وتعزيز كفاءة آليات الفحص والمراجعة الميدانية.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الفنية الدورية للهيئة، التي تهدف إلى مراجعة دقيقة للعقود المبرمة، والتدقيق الشامل للدفعات المالية، ورصد مؤشرات الإنجاز الفعلي للمشروعات، لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.

وتركز النقاش على فحص العقود ومراجعة الدفعات المحالة من الجهات العامة، مع التأكيد على التزام هذه الجهات بالقانون رقم (2) لسنة 2023م، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. كما تم استعراض التقارير الميدانية الأخيرة، ومتابعة التزامات الجهات المنفذة ومدى الالتزام بالمواصفات التعاقدية والجداول الزمنية.

وأكد رئيس الهيئة أهمية تكثيف الزيارات الرقابية، تحسين نظم العمل الداخلي، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المعلومات وضمان سرعة الاستجابة، إلى جانب استخدام أدوات الرصد والتقييم المستمر واعتماد مؤشرات أداء واضحة.

وأشار الاجتماع إلى الجهود التنظيمية لتطوير نماذج العمل، تحديث آليات التوثيق والمتابعة، وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز التدخل الرقابي ومنع الهدر أو الخلل الإداري في المشروعات الكبرى.

ويأتي الاجتماع ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية للفترة 2025–2030، الرامية لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يرفع مستوى الثقة العامة بمؤسسات الدولة الرقابية.