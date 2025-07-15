رئيس هيئة الرقابة يلتقي رؤساء مفوضية الانتخابات وقضايا الدولة لتعزيز التنسيق

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، ورئيس إدارة قضايا الدولة، المستشار أحمد مختار بازامة، لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بالطعون الانتخابية، وتبادل وجهات النظر حول الدور الرقابي في متابعة سلامة الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالعملية الانتخابية

وشهد الاجتماع نقاشاً معمقاً حول تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، حيث تم التأكيد على سرعة تعاون هيئة الرقابة الإدارية في إحالة الدفوعات القانونية اللازمة حيال الطعون المقدمة ضد قرارات الجهات التنفيذية المخالفة لأحكام التشريعات، إلى إدارة قضايا الدولة باعتبارها الممثلة القانونية للهيئة في رفع الدعاوى. كما تم استعراض الجهود المبذولة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالطعن في نتائج الانتخابات، والتدابير الكفيلة بضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.

وأكد عبد الله قادربوه أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الرقابة الإدارية والجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة، مشيراً إلى حرص الهيئة على هذا الملف الحيوي لما له من أثر مباشر على استقرار الدولة وثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن دور الهيئة في ضمان نزاهة العمليات الانتخابية، ومتابعة أداء المؤسسات وفق مبادئ الحوكمة والمساءلة.