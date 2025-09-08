رئيس هيئة الرقابة يلتقي سفير روسيا لتعزيز التعاون ومكافحة الفساد

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اليوم الاثنين بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، حيدر أغانين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء بحث تكثيف الجهود في مكافحة الفساد، ودعم الشفافية والإصلاح الإداري، وتبادل الخبرات الدولية في الرقابة والتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى التعاون في التأهيل والتدريب وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الحوكمة الإلكترونية مع المؤسسات الرقابية الروسية.

وأكد قادربوه حرص الهيئة على بناء شراكات استراتيجية مع شركائها الدوليين لتطوير قدرات كوادرها وتمكينهم من أداء مهامهم وفق التشريعات الناظمة، مشددًا على أن أي تهديدات أو ضغوطات على أعضاء وموظفي الهيئة لن تؤثر على استقلالية عملها وفعاليتها، وأن صلاحيات الهيئة القانونية تضمن حماية كوادرها واستمرارية عملها.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل المؤسسي وتطوير آليات التعاون الفني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا، في إطار انفتاح الهيئة على محيطها الدولي وسعيها لتعزيز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في العمل الرقابي.