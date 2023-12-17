رئيس هيئة قناة السويس: نتابع عن كثب التوترات في البحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أن الهيئة تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها، بشكل مؤقت، إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

ونقلت وسائل الإعلام عن الفريق ربيع قوله “إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة” مشيرا إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى اليوم،

واعتبر الفريق ربيع ان هذه النسبة ” ضئيلة” مقارنة بعبور 2128 سفينة للقناة خلال تلك الفترة.