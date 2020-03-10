رئيس وحدة «تمكين المرأة» تقديم مُقترح لتخصيص يوم وطني للمرأة الليبية

اليوم المحدد له دلالاته الموضوعية ومبرراته المنطقية [انترنت]

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي صادف أول أمس الأحد دعت رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي الدكتورة ” ليلى اللافي” العمل على تقديم مُقترح بشأن تخصيص يوم وطني للمرأة الليبية لما يجسده من قيمة عظيمة تحتفي بالمرأة الليبية وبقوة إرادتها رُغم التحديات الجسام التي تواجها.

وأكدت على أن يكون هذا اليوم المحدد له دلالاته الموضوعية ومبرراته المنطقية وتقديمه كمقترح لتخصيصه وعرضه على رئيس المجلس الرئاسي.

كما دعت” اللافي”، للمشاركة في صياغة إستراتيجية وطنية لدعم وتمكين المرأة ومنها مكاتب دعم وتمكين المرأة في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والاستشاريين ذوي العلاقة وكل من يرى في نفسه تقديم ولو هدفاً بسيط في الإستراتيجية يفيد المرأة وذلك بما يتوافق مع الخصوصية الليبية وينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ومع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

و دعت في سياق تصريحها الشقائق الرجال ليكونوا يد بيد دُعاة للتغيير الإيجابي لأجل سلام شامل مُستدام للمرأة والرجل ولوطننا ليبيا كافةً.

اقترح تصحيحاً