رئيس وزراء إسبانيا يصل العاصمة طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء، في العاصمة طرابلس، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والوفد المرافق له.

وفي وقت سابق، أفادت السفارة الإسبانية بطرابلس، بأن رئيس الحكومة الإسبانية، يصل في زيارة رسمية إلى ليبيا، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى متمثلا في وزيرة الخارجية الإسبانيه ارانشا غونزالز، ووزيـرة الـدولـة للتجـارة تيشانا مارغاريدا، ورئيسة الغرفة التجارية الإسبانية، مع مجموعة من رجال الأعمال وبعض مدراء الشركات الكبرى.

ونوهت السفارة إلى أن هذه الزيارة ستكون فرصة تاريخية لمد أواصر التعاون والصداقة بين البلدين، من خلال توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجموعة من المجالات، وسوف يقوم رئيس الوزراء الإسباني بإعادة فتح السفارة الإسبانية في دولة ليبيا.

الدبيبة يستقبل نظيره الإسباني في طرابلس الآن | رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والوفد المرافق له في طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ٣ يونيو ٢٠٢١