رئيس وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبي تقاعس اقتصادياً لمواجهة كورونا

أوروبا تلعب الآن مباراة تاريخية [انترنت]

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع وباء كورونا.

وأضاف في مقابلة أجراها مع صحيفة ”البايس“ الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لم يظهر بعد التضامن الاقتصادي المنتظر للخروج من هذه الأزمة.

وأوضح أن بلدان جنوبي أوروبا، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا اللتان تأثرتا أكثر من غيرهما من كورونا، لم تحصلا على الدعم الاقتصادي المنشود من الاتحاد الأوروبي، وقوبلت مطالبهما بالرفض الألماني والهولندي.

وتابع: ”أوروبا تلعب الآن مباراة تاريخية“.

وأفاد كونتي بأن أزمة كورونا لا تفرق بين البلدان، وهي تؤثر على الجميع بالطريقة ذاتها، واصفا إياها بـ“أزمة صحية انفجرت في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. إنها تحد تاريخي لجميع أوروبا“.

وحول الرفض الألماني والهولندي لتقديم الاتحاد الدعم للبلدان الأوروبية المتضررة من كورونا، قال رئيس الوزراء الإيطالي: ”هذه البلدان تنظر إلى الوضع بعقليات قديمة. وهذه وجهة نظر غير متناسبة مع الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية.“

وتعد إيطاليا الدولة الأولى عالميا في تعداد الوفيات بالفيروس، متفوقة على بلد المنشأ (الصين)، لكنها تحل ثانيا بعد بكين في إجمالي الإصابات.

وحتى ظهر الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفى منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا

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