رئيس وزراء إيطاليا يُعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، بحسب ما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وقال دراغي، في بيان لمجلس الوزراء: “أريد أن أعلن الليلة أن استقالتي بيد رئيس الجمهورية”، لافتا إلى أن “التصويت في البرلمان اليوم حدث مهم للغاية من وجهة نظر سياسية”.

وتغيب نواب حركة الخمس نجوم عن مجلس الشيوخ الإيطالي عند الدعوة إلى التصويت لمنح الثقة للحكومة لتمرير مرسوم المساعدة.

وكان رئيس الوزراء قد ربط مصير حكومته ببقاء حركة خمس نجوم في الأغلبية البرلمانية وأعرب عن عدم الرغبة في الاستمرار في الحكم بدعم من أغلبية برلمانية جديدة.

وصوت 172 سيناتورا لصالح منح الثقة من مجموع 315 عضوا بمجلس الشيوخ. وتحظي الحكومة بأغلبية برلمانية واسعة تضم معظم القوى السياسية الممثلة في البرلمان ولكنها ليست متجانسة.

هذا، ولم تعلن حركة خمس نجوم انسحابها من الحكومة، إلا أن حجبها للثقة في تصويت اليوم يُهدد بانهيار الائتلاف الحاكم قبل 9 أشهر من نهاية الدورة التشريعية الحالية، وفق ما أفادت وكالة “آكي” الإيطالية.