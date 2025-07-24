رئيس وزراء اليونان يدعو ليبيا لمحادثات ترسيم الحدود البحرية

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى الانضمام إلى محادثات ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وبحسب ما نقل موقع “بوابة الوسط” عن صحيفة “كاثمريني” اليونانية، أكد ميتسوتاكيس أن اليونان تتعامل مع جميع الأطراف الليبية، مشددًا على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن الحدود البحرية “لا تنتج أي أثر قانوني”، داعيًا حكومة طرابلس إلى الدخول في محادثات مباشرة مع اليونان لترسيم الحدود البحرية.

وأشار إلى أن اليونان تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، وتتمتع بتعاون استراتيجي مع مصر والسعودية والإمارات، مؤكدًا أن ليبيا أمام خيارين: إما التحالف مع جارتها اليونان التي توفر لها بوابة إلى الاتحاد الأوروبي، أو البقاء متحالفة حصريًا مع تركيا التي تستخدمها كأداة في النزاعات الإقليمية.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة، دافع ميتسوتاكيس عن موقف بلاده الصارم، مشيرًا إلى أن اليونان نجحت في إحباط محاولات تسلل منظمة للمهاجرين في السابق.

وكانت قدمت ليبيا مذكرة دبلوماسية رسمية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي، نشرت في الثالث من يوليو الجاري، تطالب فيها بمناطق بحرية في شرق البحر المتوسط كانت اليونان قد خصصتها سابقًا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار النزاع البحري المستمر بين طرابلس وأثينا، حيث ترفض اليونان مذكرة التفاهم البحرية التي وقعتها ليبيا مع تركيا عام 2019، وتعتبرها غير قانونية بموجب القانون البحري الدولي.

وأكدت ليبيا أن الخط البحري الذي حددته اليونان، والذي يُشكل أساسًا لترخيص التنقيب جنوب جزيرة كريت، هو محل نزاع ثنائي لم يُحسم بعد، معتبرة أن الترخيص اليوناني إجراء أحادي الجانب يضر بالحقوق السيادية الليبية.

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن قلقها الشديد من قرار اليونان فتح باب التراخيص للتنقيب في المناطق المتنازع عليها، داعية المجتمع الدولي إلى احترام حقوق ليبيا في مياهها الإقليمية.