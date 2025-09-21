رئيس وزراء باكستان: لا سلام ولا تطبيع مع الهند دون حل قضية كشمير

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن تحقيق السلام المستدام وتطبيع العلاقات بين بلاده والهند أمر “مستحيل” ما لم يتم التوصل إلى حل عادل للنزاع القائم بشأن إقليم كشمير.

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر للباكستانيين في الخارج، شدد شريف على أن “أي حديث عن علاقات طبيعية بين باكستان والهند دون معالجة قضية كشمير مجرد وهم”، مضيفاً: “دماء الشعب الكشميري لن تذهب سدى”.

وانتقد رئيس الوزراء الباكستاني نهج نيودلهي، داعياً الهند إلى التصرف كـ”جارة متعاونة لا كجارة معادية”. وأوضح أن بلاده تسعى إلى الحوار مع الهند على أساس المساواة، معتبراً أن النزاعات المسلحة بين البلدين كلفتهما مليارات الدولارات كان يمكن استثمارها في التنمية والرفاهية وتحسين أوضاع الشعبين.

وقال شريف: “باكستان والهند جارتان، وعلينا أن نتعلم كيف نعيش معاً. لكن لا يمكن أن يكون هناك أي تطبيع للعلاقات بدون حل قضية كشمير”.

يأتي هذا الموقف في ظل استمرار التوتر المزمن بين الجارتين النوويتين، حيث يشكل النزاع على كشمير محور الخلاف الرئيسي منذ عقود، وسط رفض نيودلهي أي وساطة دولية، وإصرار إسلام آباد على طرح القضية في المحافل الإقليمية والدولية.