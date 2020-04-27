رئيس وزراء بريطانيا جونسون يعود للعمل بعد تعافي من كورونا

وزير بريطانيا جونسون عاد إلى مقعد القيادة [رويترز]

قال إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون عاد إلى “مقعد القيادة” بعدما تعافى من إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أرجار في تصريح لقناة “سكاي” التلفزيونية “جونسون يعدود إلى مقعد القيادة في هذه الأثناء ونحن نتحدث، ليواصل عمله وأداء مهامه”.

وتابع “إنه يتوق للعودة ومفعم بالحيوية، وأعتقد أنه سيلتقي هذا الصباح بكبار الوزراء والمستشارين لإطلاعه على كل ما حدث، وسيتم هذا أيضا في الأيام المقبلة”.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تماثل مؤخرا للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث نقل إلى المستشفى وأمضى عدة أيام بغرفة العناية المركزة.

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