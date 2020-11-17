رئيس وزراء بريطانيا يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه أجرى فحصا خاصا بفيروس كورونا أعطى نتائج سلبية، إلا أنه يواصل الخضوع للحجر الصحي الذاتي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم مكتب جونسون، قوله في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء “أجرى أمس فحصا أعطى نتائج سلبية، لكنه سيواصل بالتوافق مع القواعد ذات الصلة الخضوع للحجر الذاتي”.

وسبق أن أفاد مكتب جونسون، يوم 15 نوفمبر، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي، بطلب من هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مبينا مع ذلك أن “رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لكوفيد-19”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه بصحة جيدة بعد أن خالط مصابا بمرض كوفيد-19 ، ولكنه سيقود الحكومة عبر تطبيق زوم، وسيعزل نفسه لمدة أسبوعين في داونينغ ستريت.

وقال جونسون في تغريدة عبر تويتر: “أشعر أنني على خير ما يرام.. جسدي مليء بالأجسام المضادة”.

وأضاف جونسون: “هناك الكثير يمكن قوله عبر زوم بالطبع ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى”.

وأعلن جونسون يوم الأحد، أن وحدة الفحص والتعقب التابعة لخدمة الصحة الوطنية طلبت منه أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين بعدما ثبتت إصابة النائب في مجلس العموم، لي أندرسون، الذي حضر اجتماعا لمدة 35 دقيقة معه يوم الخميس، بفيروس كورونا.

يُشار إلى أن جونسون سبق وأن أصيب بفيروس كورونا، ونُقِل إلى مستشفى القديس توماس في لندن يوم 5 أبريل وقضى هناك أسبوعا بما في ذلك عدة أيام في غرفة العناية المركزة، ليعود يوم 27 أبريل إلى أداء مهامه كرئيس للوزراء.