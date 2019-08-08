رئيس وزراء بريطانيا يدعو النواب إلى دعم خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، النواب إلى دعم الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المُقبل.

وقال جونسون في تصريحات للصحفيين، إنهم تعهدوا باحترام نتيجة قرار بلادهم عام 2016 بالانفصال عن التكتل.

وأضاف:

أعتقد أن على أعضاء البرلمان مواصلة العمل والوفاء بما وعدوا به مرارا وتكرارا لشعب هذا البلد،، سينفذون تفويض 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

وفي سؤال عن احتمال خسارته في تصويت على الثقة في البرلمان وما إذا كان سيؤجل عندها الانتخابات إلى ما بعد الخروج من التكتل، رد جونسون: