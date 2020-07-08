رئيس وزراء بريطانيا يُحمَّل نفسه مسؤولية استجابة الحكومة لتفشي كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن استجابة الحكومة لتفشي جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جونسون نفيه، أن يكون قد حاول إلقاء اللوم على العاملين في قطاع الرعاية الصحية في انتشار عدوى كوفيد-19.

يأتي ذلك بعد أن تعرض رئيس وزراء بريطانيا لانتقادات بسبب قوله إن بعض دور الرعاية لم تتبع الإجراءات للحد من الوفيات بالمرض وطلب منه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر مرارا الاعتذار، لكن رئيس الوزراء لم يعتذر.

وأضاف جونسون في كلمة أمام البرلمان: “آخر ما أريد القيام به هو إلقاء اللوم على العاملين بالرعاية الصحية فيما حدث أو أن يتصور أي منهم أنني ألقي اللوم عليهم”.

وتابع: “عندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية، فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث. ما لم يكن معروفا للجميع في بداية التفشي أن الفيروس ينتقل من أشخاص لا يعانون من أعراض لغيرهم ولذلك غيرنا الإرشادات والتوجيهات”.