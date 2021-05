رئيس وزراء بريطانيا يُعرب عن قلقه البالغ من الوضع في الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء ، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التوترات الراهنة في الشرق الأوسط، مؤكدا دعم بريطانيا لحل الدولتين.

وذكر جونسون خلال جلسة في البرلمان: “أشعر بقلق بالغ إزاء ما نشهده”.

وأضاف: “نريد جميعا أن نرى وقف التصعيد بشكل عاجل من الجانبين.. موقف هذه الحكومة هو… لا نزال نعتقد أن حل الدولتين هو أفضل سبيل للمضي قدما”.

كما حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إسرائيل والفلسطينيين على ضبط النفس، معربا عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين.

ودعا جونسون اليوم الأربعاء، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية.

وقال في تغريد عبر تويتر: “تشعر المملكة المتحدة بقلق عميق إزاء العنف المتزايد وسقوط ضحايا مدنيين ونريد أن نرى تهدئة عاجلة للتوترات”.

I am urging Israel and the Palestinians to step back from the brink and for both sides to show restraint. The UK is deeply concerned by the growing violence and civilian casualties and we want to see an urgent de-escalation of tensions.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 12, 2021