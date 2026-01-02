رئيس وزراء بولندا يعلن: 2026 عام السيطرة على «بحر البلطيق»

أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسّك، أمس الخميس، أن عام 2026 سيكون “عام السيطرة السريعة على بحر البلطيق”، مشيرًا إلى تسريع توسيع القدرات العسكرية لبولندا، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، وإعادة توطين الصناعة، بما في ذلك قطاع الدفاع.

وقال توسّك في خطاب رأس السنة: “سيكون هذا عام السيطرة السريعة على البلطيق… البلطيق البولندي”، مؤكدًا أن وارسو ستسعى لإنشاء “أقوى جيش في أوروبا” خلال العام المقبل، مع زيادة عدد القوات المسلحة من 200 ألف إلى 300 ألف جندي، وفق خططه.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البولندي في ظل توترات مستمرة في بحر البلطيق، حيث سبق أن وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مثل هذه التصريحات بأنها “خيالات مريضة”، مؤكدة أن أي محاولة لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لحلف الناتو أو فرض حصار على مقاطعة كالينينغراد الروسية، محض “هراء”.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خط الاتصال المباشر السنوي، أن موسكو ستتصدى لأي تهديدات في المنطقة، محذرًا من أن أي محاولة للحصار يمكن أن تؤدي إلى صراع شامل.