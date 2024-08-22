رئيس وزراء قطر يزور طهران

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، “إن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيزور إيران في الأيام المقبلة”.

وأضافت الوكالة أنه “من المقرر أن يتشاور رئيس الوزراء القطري مع مسؤولين إيرانيين منهم وزير الخارجية عباس عراقجي بخصوص قضايا ثنائية وإقليمية”.

هذا وتلعب قطر، جنبا إلى جنب مع مصر والولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار ينهي الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وغادر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قطر، في أعقاب زيارة سريعة إلى الشرق الأوسط لزيادة قوة الدفع للجهود الرامية إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق نار في غزة.

وتعهدت إيران بالرد على مقتل “إسماعيل هنية” رئيس المكتب السياسي لحماس على أراضيها في 31 يوليو.