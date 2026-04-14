رئيس وزراء هنغاريا الجديد يلوح بتغيير موقف بلاده تجاه إسرائيل

أعلن رئيس وزراء هنغاريا الجديد بيتر ماغيار أن بلاده قد تعيد رسم ملامح موقفها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، في خطوة تشير إلى تحول محتمل في السياسة الخارجية التي اتبعتها الحكومات الهنغارية السابقة.

وقال رئيس وزراء هنغاريا الجديد بيتر ماغيار إن حكومته لن تواصل تلقائيًا عرقلة أي قرارات أوروبية تستهدف إسرائيل، موضحًا أن السياسة المقبلة ستعتمد على دراسة كل ملف على حدة وفق ما وصفه بـ«الاعتبارات الوطنية والمصالح العليا للدولة».

وأضاف ماغيار أن المرحلة المقبلة لا تسمح بالالتزام بمواقف ثابتة مسبقة داخل الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى النهج الذي اتبعته حكومات سابقة بقيادة فيكتور أوربان، والذي اعتمد على دعم واضح وتكرار استخدام حق النقض لصالح تل أبيب داخل المؤسسات الأوروبية.

ويأتي هذا التحول السياسي بعد فوز حزب «تيسا» بقيادة ماغيار في الانتخابات العامة لعام 2026، حيث حصد 138 مقعدًا من أصل 199 في البرلمان، مقابل تراجع حزب «فيدس» الذي يقوده رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان إلى 55 مقعدًا فقط.

وخلال السنوات الماضية، لعبت هنغاريا دورًا محوريًا داخل الاتحاد الأوروبي في تعطيل قرارات تتعلق بإدانة أو فرض إجراءات ضد إسرائيل، مستخدمة حق النقض في أكثر من مناسبة، ما منح تل أبيب غطاءً سياسيًا داخل المؤسسات الأوروبية في ملفات حساسة.

وتشير تصريحات رئيس الوزراء الجديد إلى بداية مرحلة مراجعة شاملة لهذا النهج، في ظل توجه حكومته لإعادة صياغة السياسة الخارجية بما ينسجم مع ما تصفه بـ«العدالة والتوازن والمصلحة الوطنية».

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه أوروبا تصاعدًا في النقاشات حول الموقف من الحرب في قطاع غزة، مع ازدياد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه إسرائيل، وسط تباين واضح بين الدول الأعضاء بشأن طبيعة الردود السياسية والدبلوماسية.

ومن المتوقع أن يشكل الموقف الهنغاري الجديد عامل تأثير مهم داخل دوائر صنع القرار الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالشرق الأوسط.