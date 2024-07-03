رئيس وزراء هولندا يثير تفاعلا.. سلم منصبه ثم ركب دراجته ومضى

أثار رئيس الوزراء الهولندي السابق، مارك روته، زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مغادرته منصبه الذي أصبح بعهدة ديك شوف.

ونشر رئيس الوزراء الهولندي الجديد ديك شوف، أمس الثلاثاء، عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لتسلمه السلطة من سلفه مارك روته الذي أصبح الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

After the Netherlands swore in its new government, the Prime Minister of fourteen years left office on a bicycle.



With 35,000 kilometers of separated cycle tracks and 23.9 million bicycles, cycling is an integral part of everyday life in the Netherlands.



🎥 @MiesBee pic.twitter.com/XuvwTbbQE2 — Dutch Cycling Embassy (@Cycling_Embassy) July 2, 2024

وظهر روته في الفيديو وهو يصطحب شوف خلال جولة في مقر الحكومة ثم يصافحه أمام الصحفيين ثم ركب دراجة ليغادر المكان.

وقال شوف: “بعد وصولي إلى بيننهوف، تم التوقيع على بروتوكول نقل السلطة وتسلمت مطرقة مجلس الوزراء من سلفي مارك روته وبذلك تنتقل القيادة السياسية رسميا”.

وعلى مرآى الصحافيين ودع روته المكان واستقل درجاته الهوائية عابرا عشرات الحضور في الشارع.

من جهته أدى رئيس المخابرات الهولندي السابق ديك شوف، الاثنين، اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد للحكومة اليمينية في البلاد.

وعقب نحو 223 يوما من فوز زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز في الانتخابات التي أذهلت أوروبا والعالم، يتولى شوف المنصب خلفا لروته بعد 14 عاما في السلطة.

ومن المزمع أن يبدأ روته مهام منصبه الجديد في الأول من أكتوبر، عندما تنتهي فترة ولاية الأمين العام الحالي للناتو ينس ستولتنبرغ والتي استمرت 10 سنوات.