رئيس يويفا يثير الجدل حول تتويج ديمبيلي بـ«الكرة الذهبية»

فجّر ألكسندر شيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، بعدما ألمح إلى أن تتويج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 لم يكن الخيار الأنسب، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين آخرين كانوا يستحقون التقدير أكثر منه.

وفي تصريحات لصحيفة ريكورد البرتغالية، قال شيفرين: “نونو مينديز لاعب رائع، ربما الأفضل في الوقت الحالي. لكنه لا يحظى بالتقدير الذي يحصل عليه المهاجمون، رغم ما يقدمه من أداء مذهل في مركزه الدفاعي”.

المدافع البرتغالي نونو مينديز (23 عامًا) قدّم موسمًا استثنائيًا مع باريس سان جيرمان، حيث كان أحد أبرز ركائز الفريق في تحقيق خماسية تاريخية، تضمنت الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي. وبرز مينديز في مواجهات قوية، ونجح في الحد من خطورة نجوم كبار مثل محمد صلاح ولامين جمال، في كل من دوري الأبطال ودوري الأمم الأوروبية.

ورغم ذلك، اكتفى مينديز بالمركز العاشر في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، التي توج بها زميله ديمبيلي، ليصبح سادس لاعب فرنسي يحصد الجائزة بعد ريمون كوبا، ميشيل بلاتيني، جان بيير بابان، زين الدين زيدان، وكريم بنزيما.

سيطر نجوم باريس سان جيرمان على قائمة المرشحين للجائزة هذا العام، حيث تواجد 9 لاعبين من النادي الباريسي ضمن الترتيب النهائي، أبرزهم:

فيتينيا الذي حل في المركز الثالث

أشرف حكيمي، النجم المغربي، الذي جاء في المركز السادس

نونو مينديز في المركز العاشر

هذا التمثيل القوي يعكس الهيمنة التي فرضها الفريق على الساحة الأوروبية والمحلية هذا الموسم.

إشادة بمنتخب البرتغال

وفي سياق متصل، لم يخفِ شيفرين إعجابه العميق بجيل اللاعبين البرتغاليين، حيث أثنى على كل من جواو نيفيز، فيتينيا، وروبن دياز، مؤكدًا أن “البرتغال أصبحت منجم مواهب عالميًا”.

ردود فعل وانقسام

تصريحات شيفرين أثارت انقسامًا بين جماهير كرة القدم، فبينما يرى البعض أن ديمبيلي استحق التتويج بعد موسمه الرائع مع باريس، يرى آخرون أن التقدير كان يجب أن يُمنح للاعبين في مراكز أخرى مثل الدفاع، خاصة مع الأداء اللافت لمينديز.