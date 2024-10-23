رائد فضاء يبتكر كوكباً يشبه «المشتري»

أقدم رائد الفضاء دون بيتيت، على صنع “كوكب يشبه المشتري” على متن محطة الفضاء الدولية.

وبحسب موقع سبيس، “استخدم رائد الفضاء التابع لوكالة “ناسا” دون بيتيت، الماء والألوان الغذائية لصنع “كوكب يشبه المشتري” على متن محطة الفضاء الدولية، وتميزت الكرة بألوان زاهية من البرتقالي والأزرق والأحمر”.

وقال بيتيت: “كنت أستمتع بمشاريعي العلمية وابتكرت كوكبا يشبه المشتري باستخدام الماء وصبغة الطعام، ومع اقتراب عيد الهالوين، سأفكر في صنع فانوس جاك” (المصباح اليقطيني، وهو قرعة مجوفة ومنقوشة)”.

وأشارت وكالة ناسا إلى أن “أنظمة الفضاء تستفيد أيضا من المزيد من فحص السوائل، لأنها مفتاح لتشغيل الآلات مثل المفاعلات التي تنقي الماء أو الهواء”.

هذا وتحتاج أنظمة المفاعلات ثنائية الطور، مثل تلك الموجودة بين الغاز والسائل، إلى بعض التعديلات من أجل إقامة رواد فضاء أكثر استدامة على المدى الطويل على متن محطة الفضاء الدولية، وفي النهاية على القمر والمريخ.

Creating planets. I was goofing around with my Science of Opportunity efforts and created a Jupiter-like planet out of water and food coloring. With Halloween coming up, I am going to see about making a Jack-o’-lantern. Stay tuned. pic.twitter.com/H9LvwAkOIB — Don Pettit (@astro_Pettit) October 20, 2024