رابطة أهالي ضحايا ترهونة تجدد المطالبة بالعدالة والمساءلة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان

جددت رابطة أهالي ضحايا ترهونة، بدعم من عميد البلدية، نضالها المستمر من أجل مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها المدينة بين عامي 2013 و2020. جاء ذلك خلال طاولة نقاش مستديرة نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأسبوع الماضي، شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وسلط الاجتماع الضوء على التقدم المحرز منذ نشر تقرير الأمم المتحدة عن المقابر الجماعية وانتهاكات أخرى في ترهونة العام الماضي، كما شكل منصة لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات القائمة، بما في ذلك استمرار الإفلات من العقاب.

وفي أكتوبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ست مذكرات توقيف بحق مسؤولين عن الجرائم، وتم اعتقال اثنين منهم، إلا أن الرابطة طالبت بإحالتهم إلى لاهاي بسبب ضعف النظام القضائي الليبي وغياب الاستقرار الأمني.

وأشار عميد بلدية ترهونة، محمد الكاشر، إلى خوف السكان من انتقام ميليشيا الكانيات، ما يعيق تقديم الشهادات الضرورية، في حين تواصلت توقفات حفر المقابر الجماعية، مما يؤثر على التحقيقات ويدفع إلى إخفاء مصير 66 ضحية مجهولين.

تظل مطالب أهالي ضحايا ترهونة قائمة لتحقيق العدالة الحقيقية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في المدينة.