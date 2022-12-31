رابطة ضحايا ترهونة تُصدر تقريرها لسنة 2022

أصدرت رابطة ضحايا ترهونة، اليوم السبت، تقريرها لسنة 2022م.

وأشار التقرير إلى أن الجرائم التي ارتكبتها عناصر “الكاني” وداعميها طالت 250 شخص، منهم 155 تم التعرف على هويتهم في المقابر الجماعية خلال هذه السنة، و95 شخص مفقودين لم يُعثر عليهم حتى اللحظة.

وخلال عام 2022 عُثر على 92 مقبرة بينهم 48 مقبرة جماعية و44 مقبرة فردية، تم إخراج منهم 268 حالة بينهم 243 جثة و25 أشلاء.

ونوهت الرابطة إلى أن غياب الرغبة والجدية من الجهات المختصة في ملاحقة المتهمين الرئيسيين كان سبباً واضحاً في عدم وجود أي تقدم في ملف محاسبة المتورطين في هذه الجرائم.