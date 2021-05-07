رابطة علماء فلسطين تدعو إلى نصرة الأقصى المُبارك

دعت رابطة علماء فلسطين، يوم الخميس، علماء الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة المسجد الأقصى المُبارك.

جاء ذلك في بيان لرئيس الرابطة نسيم ياسين، على خلفية دعوات من المستوطنين الصهاينة لاقتحام المسجد الأقصى المُبارك في 28 رمضان الجاري، الموافق الاثنين المقبل.

وقال البيان: “يجب على علماء الأمة العربية والإسلامية والدعاة والخطباء مضاعفة الجهود لنصرة المسجد الأقصى”.

وأضاف: “ما يجري من حشدٍ لاقتحام الأقصى من المستوطنين هو من أعظم الإهانات التي توجّه للأمة الإسلاميّة في دينها ومقدّساتها وشعائرها “.

ولفت البيان إلى أن “المسجد الأقصى في خطر كبير، يزداد هذا الخطر في ظل صمت العالم العربي والإسلامي، وهرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع هذا العدو، وانشغال العالم في أزمة جائحة كورونا”.

وشدّدت الرابطة على أن “المسجد الأقصى وفلسطين هما قضية الأمة المركزية؛ والعمل على نصرتهما واجب شرعا، ومساندة أهلنا في القدس ودعم صمودهم، وتوفير كافة متطلبات الصمود المادي والمعنوي لهم ضرورة شرعية”.

وكانت جماعات استيطانية أعلنت عزمها تنفيذ اقتحام كبير للمسجد الأقصى في 28 رمضان الموافق 10 مايو الجاري، بمناسبة ما يسمى “يوم القدس” العبري.