رابطة علماء فلسطين تُجيز دفع الزكاة لدعم الأقصى

أصدرت “رابطة علماء فلسطين”، يوم الأحد، فتوى شرعية تجيز دفع “زكاة المال”، لدعم المسجد الأقصى وسكان مدينة القدس المحتلة.

وقالت الرابطة التي تتخذ من مدينة غزة مقراً لها، في بيان نقلته وكالة “الأناضول”، إن دفع الزكاة لدعمهم باعتباره “شكلا من أشكال الجهاد في سبيل الله المشار إليه كمصرف من مصارف الزكاة”.

وأضافت: “وباعتبار أن الجهاد في سبيل الله واجب شرعي على كل قادر وبكل الصور سواء بالجهاد بالسلاح أو الجهاد بالمال أو بغير ذلك من صور الدعم للأقصى وأبناء القدس”.

وأوضحت الرابطة أن “الحاجة لدعم الأقصى، والمرابطين هناك والمدافعين عنه تزداد في ظل الواقع الأليم، والمخاطر المحدقة بالمسجد”.

وتابعت: “نهيب بالمسلمين في كل بقاع العالم الأغنياء منهم والمقتدرين على وجه الخصوص بأن يقدموا دعمهم المادي والمعنوي وأن لا يبخلوا بأموالهم لدعم المسجد، وأبناء القدس لكي يستمروا في رباطهم ودفاعهم”.

​​​​​​​ويتعرض الفلسطينيون، في مدينة القدس وأحيائها، والمسجد الأقصى المبارك، لاعتداءات إسرائيلية متكررة، كإطلاق نار صوبهم، أو اعتقالهم، أو طردهم وتهجيرهم من منازلهم.