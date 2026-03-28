«راتبك لحظي 2026».. كل ما تحتاج معرفته عن منصة صرف المرتبات!

أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة “راتبك لحظي 2026”، وهي منصة تقنية متكاملة تهدف إلى صرف المرتبات بشكل فوري لموظفي القطاع العام، بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف.

وتعتمد المنظومة على مطابقة بيانات الموظفين بين الجهات الحكومية والمصارف التجارية، وتُعد خطوة إصلاحية تهدف إلى تقليل التأخير، أتمتة الإجراءات، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال العامة.

ومن أبرز مميزات المنظومة تحويل المرتب مباشرة إلى الحساب المصرفي فور صرفه، والاستغناء عن الحوافظ التقليدية ومراقبات الخدمات المالية، وخلق ربط موحد بين الجهات الحكومية والمصارف لضمان دقة البيانات، إلى جانب تقليل الفاقد المالي وتحقيق العدالة في التوزيع.

وبحسب وزارة المالية، بدأ المراقبون الماليون في الجهات العامة بإدخال بيانات الموظفين فعليًا في منظومة راتبك لحظي وفق موقع ليبيا الأحرار، وتشمل البيانات الرقم الوطني، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، بيانات العمل، الرقم الوظيفي، اسم المصرف، ورقم الحساب (IBAN)، مع التحقق من صحة البيانات عبر رمز OTP قبل إرسال الطلب للموافقة والتفعيل.

ولتأكيد مطابقة البيانات المصرفية، يمكن للمواطنين زيارة منظومة راتبك لحظي، بينما يوفر مصرف ليبيا المركزي إحصاءات عن نسب إدخال الحسابات المصرفية على المنظومة لكل جهة من جهات القطاع العام عبر الرابط احصائيات راتبك لحظي.

كما يمكن للموظفين متابعة حالة تنفيذ مرتباتهم عبر منصة المواطنين على الرابط اضغط هنا للإطلاع، ومتابعة تنفيذ المصارف التجارية للمرتبات عبر الرابط اضغط هنا للإطلاع.

وتشمل خطوات الدخول إلى المنصة إدخال الرقم الوطني الكامل في الحقل المخصص، وإدخال رقم الهاتف بصيغة تبدأ بـ 09xxxxxxxx، والتحقق من البيانات لتظهر رسالة “تم بنجاح!”، ثم الضغط على زر “تسجيل الدخول” لاستعراض البيانات، وإذا لم يكن لدى الموظف حساب يمكنه إنشاء حساب جديد عبر الرابط أسفل الصفحة.

وتعكس هذه المبادرة التزام مصرف ليبيا المركزي بتحسين الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية، وأتمتة عمليات صرف المرتبات في القطاع العام، بما يضمن سرعة وصول المستحقات وتقليل أي تأخير محتمل، ويضع ليبيا على طريق التحول الرقمي الكامل في إدارة الأموال العامة.