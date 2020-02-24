رادار روسي جديد يتعقب مئات الأهداف تلقائياً

الخبراء الروس يُطورون أحدث محطة رادار لا يمكن لأي جسم أن يختبأ منها. [إنترنت]

تقوم السلطات الروسية حاليا بتطوير جهاز رادار متنقل “لاغونا-إم” يمكنه تعقب أكثر من 200 هدف.

وأشار ممثلو الخدمة الصحفية شركة “إر تي إي” إلى أن “لاغونا-إم” ستكتشف السفن بشكل تلقائي ويعمل على تطويرها أفضل المتخصصين المحليين.

والمحطة قادرة ليس فقط على تتبع السفن، ولكن أيضًا تحديد معايير الحركة، كما أنه محصنة من التشويش. يحدث نقل المعلومات المتعلقة بالسفن المكتشفة في الوقت الفعلي. تتميز المحطة بالتنقل وسهولة التجميع. يمكن تثبيت المحطة في أي موقع، مما يقلل من وقت إعادة التوجيه، حسب موقع “بوليت إكسبيرت”.

في وقت سابق أفادت التقارير أن الخبراء الروس يطورون أحدث محطة رادار. لا يمكن لأي جسم أن يختبأ منها.

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